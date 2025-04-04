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İmamoğlu'ndan CHP'li kurultay delegelerine mektup: Millete rağmen ayakta kalamazlar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 12:58
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23 Mart'tan bu yana Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, pazar günü yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayı nedeniyle delegelere mektup yolladı. İmamoğlu "Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor" dedi ve sistemin millete rağmen ayakta kalamayacağını vurguladı.

İmamoğlu'ndan CHP'li kurultay delegelerine mektup: Millete rağmen ayakta kalamazlar

Yaklaşık 15,5 milyon oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu, partiye yönelik kayyum tehdidi iddiasına karşı alınan karar gereği 6 Nisan pazar günü yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayı için delegelere mektup gönderdi.

İmamoğlu "Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız!" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kurultay delegelerine gönderdiği mektup şöyle:

Değerli CHP Kurultay Delegesi,
Sevgili Yol Arkadaşım,
Partimizin 21. Olağanüstü Kurultayı her açıdan olağanüstü bir dönemde toplanıyor.
Milletimiz bugün ağır bir kuşatma altındadır.
Bu kuşatma hukuk ve demokrasiye bağlı olmadığını açıkça ilan eden, kendisini devletin sahibi gören baskıcı bir iktidarın kuşatmasıdır.

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"MİLLETE RAĞMEN AYAKTA KALAMAZ"

Bu iktidar, karşısında rakip aday istemiyor, rakip parti istemiyor, serbest ve adil seçimler yapılsın istemiyor.

Tek dertleri var; ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar her alanda ülkeyi felakete sürükleyen tek adam sistemini ayakta tutabilmek. Fakat hiçbir baskıcı sistem, millete rağmen ayakta kalamaz.

Milletin haysiyeti, kendi iradesine ve geleceğine sahip çıkma kararlılığı her türlü zorbalığın üstündedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları ilk günden beri bu haysiyetin, bu kararlılığın simgeleştiği, bu mücadelenin şekillendiği yerler olmuştur.

Kurucumuz, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği şöyle anlatır:
"Birinci Genel Kongremiz, Sivas'ta, bir mektep dershanesinde yapılmıştı. Oraya gelen delegeler her türlü takipler altında, birçok güçlüklerle karşılaşmışlardı. Fakat, Türk milletinin hakiki his ve emellerini temsil ettiğine inanan Kongre Heyeti, milli görevini tamamlama gereğini, her görüşün üstünde tuttu. İzlemekte olduğumuz ilkelerin ilk esaslarını tespit etti; ondan sonra da özveri ve kararlılıkla o esaslar üzerinde yürüdü, başarılı oldu."

Bu başarılı geçmişe, 23 Mart'ta bir demokrasi devrimini ekleyerek ön seçim ile Cumhurbaşkanı adayı tercihini yaptınız. Yetinmediniz, halkın oylarını dâhil ederek 15,5 milyon insanın oy kullanması ile beni onurlandırdınız ve gururlandırdınız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, milyonlarca üyemize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her biriniz tarihe geçtiniz. İlkelerimiz ışığında yolumuza devam edeceğiz.

"YAŞATACAKLARI EZİYETLER BİRER TEFERRUAT"

Hiç kuşkum yok, kurultayımız bugün de aynı yolu izleyecektir. Partimiz, milli görevini tamamlama gereğini her görüşün üstünde tutacak, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri doğrultusunda özveriyle, kararlılıkla yürüyecek ve muhakkak başaracaktır.

Sonuna kadar birlikte yürüyeceğimiz bu onurlu yolda karşımıza çıkaracakları zorluklar, yaşatacakları eziyetler birer teferruattan ibarettir.
Ne yaparlarsa yapsınlar, başaracağız!

Haksızlığı, zorbalığı yeneceğiz. Özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını hep birlikte inşa edeceğiz. Kararlı tavrınız, mücadeleniz için size teşekkür ediyor, milletimize umut ve cesaret vereceğine inandığım kurultayımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Ekrem İMAMOĞLU
CHP Cumhurbaşkanı Adayı"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP
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