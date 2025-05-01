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İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu'ndan bu sözlerle ilgili bir paylaşım geldi. "Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!" diyen İmamoğlu, "Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'telef' tepkisi: En dehşet verici itiraflardan biri
Ufuk Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada CHP'yi sert sözlerle eleştirmiş ve konuşmasının bir bölümünde, "Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olup gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Gündem olan sözler bazı CHP'liler tarafından eleştirilmişti. Bir açıklamada Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

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"MİLLETİ TEHDİT EDİYORSUN"

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından, "Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!" cümlesiyle başlayan bir paylaşım yaptı. Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu, "Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı ise şu şekilde;

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!

Ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu unutup açıkça bir cumhurbaşkanı adayını “telef” etmekle tehdit etmişsin.

Beni değil on milyonlarca seçmeni, milleti tehdit ediyorsun.

Aziz Milletim!

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Cumhurbaşkanının “telef oldunuz”, “telef olacaksınız” sözü Türk siyasi tarihinin en dehşet verici itiraflarından birisidir.

Erdoğan rakiplerini saf dışı bırakmak için her yolu denediğini, daha da deneyeceğini itiraf etmiştir.

Seçimi iptal ederek, milli iradeyi yok sayarak, emrine aldığı yargı marifetiyle rakibini hapse atıp 35 yıllık diplomasını iptal ederek, aile fertlerini hapse atarak bizi durduramayacağını gören bu akla şu soruyu sorun:

Bilmediğimiz başka hangi yöntemlerin var? Daha ne yapacaksın? Henüz “heybenden” çıkarmadığın başka ne kaldı?

Aziz Milletim;

Telef olan Türk ekonomisidir, iştir, aştır, ekmektir,
Telef olan demokrasi ve hukuktur,
Telef olan milyonlarca emeklinin, işçinin, memuru , çiftçinin, gencin hayatıdır,
Telef olan “milletin hizmetkarı” diye yola çıkarıp bir kenara atılan Ak Partili kadrolardır,
Telef olan her musibete rağmen yıllarca Erdoğan’ı sırtlamış Ak Partili seçmenin umutlarıdır.

Bu kötücül aklın yakıp yıkmadığı, canından bezdirmediği, inim inim inletmediği, “telef etmediği” ne kaldı?

Allah’ın izni, milletin desteğiyle ne telef olacağız, ne de kimseyi telef edeceğiz.

Ülkeyi bu kötücül akıldan kurtarıp düze çıkaracağız.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan telef
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