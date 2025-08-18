İmamoğlu'ndan gündem olacak 'Mansur Yavaş' çıkışı! Çok konuşulan o senaryo soruldu: "İkimizde de mevcut"

Muhalefette ve özellikle CHP'de cumhurbaşkanı adayı tartışmaları devam ediyor. Adaylık için adı en çok geçen isimlerden Ekrem İmamoğlu, seçime giremediği senaryoya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN 'MANSUR YAVAŞ' ÇIKIŞI

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu, aynı cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ile röportaj gerçekleştirdi.

Altaylı, İmamoğlu'na "Seçime giremezseniz aday Mansur Yavaş mı olmalı?" diye sordu.

"MANSUR BAŞKANIM TÜRKİYE'NİN BİR DEĞERİ"

İmamoğlu soruya şöyle yanıt verdi:

“Mansur Başkan kumpaslara karşı dik durmuştur. İkimiz de millete karşı sorumluyuz, millet ne görev verirse yapacak irade ikimizde de mevcuttur. Mansur Başkanım Türkiye'nin bir değeridir.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır