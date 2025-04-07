İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik mesajı! "Özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz"

CHP'de dün gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultay sonrası Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçilmişti. Ekrem İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik mesajı geldi. İmamoğlu mesajını sosyal medya platformlarından paylaştı.

"ÖZVERİYLE, KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun"