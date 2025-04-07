HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik mesajı! "Özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz"

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı dün gerçekleştirildi. Bin 368 delegenin oy kullandığı seçim sonrası tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Kurultay'da yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Paylaşımında 'Özveri ve kararlılıkla devam' mesajı veren İmamoğlu, "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik mesajı! "Özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz"
Doğukan Akbayır

CHP'de dün gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultay sonrası Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçilmişti. Ekrem İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik mesajı geldi. İmamoğlu mesajını sosyal medya platformlarından paylaştı.

"ÖZVERİYLE, KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun"

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralıEdirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralı
Keşan’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladıKeşan’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP imamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.