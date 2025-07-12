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İmamoğlu'ndan 'Pehlivan' tepkisi! "Delil yok, suç yok..."

23 Mart tarihinden beri tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğunun devamına tepki gösterdi. İmamoğlu açıklamasında, "Sadece avukatlık görevini yapan Pehlivan hakkında dosyada yeni bir gelişme yok, delil yok, suç yok" dedi.

İmamoğlu'ndan 'Pehlivan' tepkisi! "Delil yok, suç yok..."
Doğukan Akbayır

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yaptığı açıklamada avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

İmamoğlu'dan yapılan açıklama şöyle:

"Avukatım Mehmet Pehlivan, savcının davetiyle gittiği adliyede tutuklandı.

Kaçmadı, saklanmadı, çağrıldığı yere gitti. Hakkındaki tek 'sözde delil', bir iftiracının uydurma beyanları. Üstelik bu beyanlar belgelerle çürütülmüş durumda. Bizzat iftiracının avukatı iddiaları yalanladı ama buna rağmen Pehlivan hâlâ cezaevinde.

Normalde 3 günde sonuçlandırılan tutukluluğa itiraz başvurusu da tam 20 gün sonra karara bağlandı ve reddedildi.

Sadece avukatlık görevini yapan Pehlivan hakkında dosyada yeni bir gelişme yok, delil yok, suç yok...

Pehlivan’ın cezaevinde geçirdiği her gün, özgürlüğünden çalınan zaman ve savunma hakkının gasp edildiğinin ikrarıdır.

Avukatım Mehmet Pehlivan derhal serbest bırakılmalıdır."

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imamoğlu
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