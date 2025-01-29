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  4. Soracağı soruyu açık açık söyledi... İmamoğlu'ndan 'Terör savcısı' çıkışı: Benden neden ifade alıyor

Soracağı soruyu açık açık söyledi... İmamoğlu'ndan 'Terör savcısı' çıkışı: Benden neden ifade alıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.01.2025 15:38
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü ifade vermesi beklenen İmamoğlu, "İlk sorum şu olacak, terör savcısı benden ifade alacakmış. Terör savcısı benden neden ifade alıyor? Biz bu ülkede var olan ne var ise terörle ilgili mücadele ederiz" dedi. İmamoğlu ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç için de eleştirilerde bulundu ve " Sayın Bakan, İstanbul'da sözün geçiyor mu geçmiyor mu? Buna cevap ver" dedi.

Soracağı soruyu açık açık söyledi... İmamoğlu'ndan 'Terör savcısı' çıkışı: Benden neden ifade alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖR SAVCISI BENDEN NEDEN İFADE ALIYOR?

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü saat 10:00'da ifade vermesi beklenen İmamoğlu, konuyla ilgili olarak, "İlk sorum şu olacak, terör savcısı benden ifade alacakmış. Terör savcısı benden neden ifade alıyor? Sayın Bahçeli'nin dediği gibi ben milletine memleketine hizmet aşkıyla mücadeleyi son derece üst seviyede yapan Trabzon'un evladı Ekrem İmamoğlu'yum" dedi.

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"BİZ BU ÜLKEDE VAR OLAN NE VAR İSE TERÖRLE İLGİLİ MÜCADELE EDERİZ"

İmamoğlu daha sonra ise "Biz bu ülkede var olan ne var ise terörle ilgili mücadele ederiz. 86 milyonun insanın her birisine de vatan evladı gözüyle bakan birisiyim. Terör savcısı benden ifade alacakmış. Sen hangi kimlikle benden ifade alıyorsunuz diye savcıya soracağım. Birinci sorum bu olacak. Çünkü benim terör savcısıyla bir ilişkim yok. Bu bağlamda gideceğim elbette sorulan sorulara ne söylediğini bilen hala aynı kelimeleri söylemeye devam eden birisi olan gerekli hukuki işlemi yerine getireceğim. Cuma günü saat 10:00'da oradayım. Hakkımızda hayırlısı ama memleket adına çok umutluyum" şeklinde konuştu.

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"KİLİT ÇEKİLMİŞ, KUMPAS DÜZENİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Şunu bilsinler kilit çekilmiş, kumpas düzeni ortaya çıkmıştır. Trilyonda bir ihtimalle olan bir kişinin her daim Ekrem İmamoğlu ve çevresine nasıl görevlendirildiği deşifre edilmişti. Büyük kaygı ve telaş içindeler bu telaşla da saldırı yapıyorlar. Bu saldırılarla da bizi frenleyeceklerini düşünüyorlar. Asla değil. Onlar yargıya uygun adalete uygun hukukçu kimliğiyle hareket eden düzen kurulana kadar onlarla mücadelem devam edecek.

"SAYIN BAKAN İSTANBUL'DA SÖZÜN GEÇİYOR MU GEÇMİYOR MU?"

Sayın bakandan tam da beklediğim cevaplar geldi, geliyor. Sayın bakana ben soru sormuştum tekrar soruyor. Sayın bakan İstanbul'da sözün geçiyor mu geçmiyor mu? İstanbul'a dair içinde olduğun ve sürecini yürüttüğün adalet mekanizması içerisinde, bu kadar yolsuzluğu deşifre edilmiş, verdiği raporların yanlış olduğu başka bilirkişiler tarafından netleşmiş, sahtecilik yaparak evrakta iki kişinin imzasının olmadığı, kendi imzasıyla hukuka kanuna uygun olmayan biçimde bir bilirkişi raporunu vermiş. Bu kişi hakkında ve bu kişinin bu bilirkişinin raporunu kendine dayanak alan savcı hakkında, o kararı veren hakim hakkında harekete geçecek misin geçmeyecek misin? İstanbul'da sözün geçiyor mu geçmiyor mu? Sakın bağımsız yargı diye tweet atma. Buna cevap ver"

İmamoğlu'nun Terör Savcısı Çıkışı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

İmamoğlu'nun açıklamaları çok yerinde
Bu durumun siyasi bir kumpas olduğunu düşünüyorum
İmamoğlu'nun eleştirileri haksız
Benim için bu konu önemsiz
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu soruşturma ibb
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bütün iktidar birlik olmuş tek gayeleri imamoğlunu indirmek ama ba-şa-ra-ma-ya-cak-sı-nız
Her şeyin zamanı var, az daha sabır et, sonucu çok yakında görürsün
@nakrib_2017 sanırım şaka yapıyorsun.yada dünyadan haberin yok
Terör sevicileri savunduğun içinolmasın başkan. mesala esenyurt bb gibi
Gittikçe itici oluyor , KK ya söylendigim günler için özür
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