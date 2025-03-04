İmamoğlu'ndan süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık" diyerek açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olarak 23 Mart'ta yapılacak ön seçime katılacak olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. "Seçime daha iki buçuk, üç yıl var bu kısa değil uzun soluklu koşu yani maraton" diyen İmamoğlu, seçimler için şimdiden tüm çalışmaların yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

MHP lideri Develet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan süreç, diploma tartışmaları ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sorulara da yanıt veren İmamoğlu, Sözcü'ye yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"TÜMÜYLE BİR FIRSATÇILIK BAKIŞ AÇISI"

Sayın Bahçeli, MHP ve orada başlayan bir tasarım ve bir süreç var. Biz de özenle takip ediyoruz. Niye özenle takip ediyoruz? İtinalı olmamız gerekiyor. Bu ülkenin kritik bir sorunundan bahsediyorum. İç terör sorunundan bahsediyoruz ve bir terör örgütüyle ilgili bir hamleden bahsediyoruz.

Bu konuda itinalı takibimizin nedeni budur. Sonuçta on binlerce şehidimizin olduğu ve bu ülkeyi gerçekten maddi manevi perişan eden, neredeyse artık elli yaşına doğru giden bir süreçten bahsediyoruz. Bu sürecin sona erdirilmesi ya da bu yönde atılması gereken bir kısım adımlar, tasarımlar oluşturulması, istenen birtakım süreçler dolayısıyla ilgiyle ve itinayla takip ediyoruz.

Bu manada özellikle Sayın Bahçeli ve İmralı diyerek meseleyi ikiliyi çünkü şu ana kadar iktidarın bu konudaki iradesi nedir? Verdiği karar, yürüttüğü süreç ya da meseleye bakış açısı nedir?

Hep bir cümle kurarsınız, ne sonundan bir şey anlarsınız. Bir muamma, bir gizem içerir. Tümüyle böyle bir fırsatçılık kollayıcısı gibi bir bakış açısıyla yürüdüğünü düşünüyorum iktidarın.

"BİZ DAHA SORUMLU YERDEN BAKIYORUZ"

Ama biz onlardan daha sorumlu bir yerden, daha sorumluluk alan bir yerden baktığımızı ifade edebilirim. Bu manada elbette bu ülkede terörün bitmesini isteriz. Bu ülkede hiçbir vatandaşımızın, bu ülkede Kürt vatandaşımızın da sorununun olmamasını isteriz.

Başka vatandaşlarımızın da yani inanç özünde baktığınızda Alevi yurttaşlarımızın da bir sorunu olmasını istemeyiz. Daha ileri gidiyorum: Bir Hristiyan vatandaşımızın ya da bir Ermeni vatandaşımızın vatanına bağlılık, vatandaşlık duygusundan zerre şüphe etmeyen bir devlet duygusunu, kuruluşunu her insana vermek zorunda olduğumuza inanan bir kişiyim. Bu manada benim tek düşündüğüm Türkiye’de seksen altı milyon insanın mutlu olması.

DİPLOMA TARTIŞMALARI

Türkiye’nin tarihine geçecek bir iş yani. Çok komik, saçma. Bir de tabii bazı kurumların da bu işe alet edilmesini üzüntüyle takip ediyorum. Yani başta yok olmak üzere savcılığın hadsiz yazıları, gerçekten yani savcılığı ilgilendirmeyen kavramları içine koyarak üniversiteye yazdığı yazı, hukuken bana göre bir komedyen.

Yani gerçekten bir trajikomik bir metin. Belge istersin, bilgi istersin ama daha ileri geçip talimat veren yönde ifadeler içeriyor. Dolayısıyla kendisinin ne ait bildiği herhalde hususu, acaba buradan da yakalayabilir miyiz diye bir bakış açısı çok komik ama bir yanıyla da karşımızdaki, az önce ifade ettiğim gibi rakibi. İsmi Erdoğan. Yürüttüğü sistem ortada. Mevcut rejimin kurucusu ve sahibi de Erdoğan. Bütün bu söylediğim üçlemeden de tamamı da bizi değiştirmek istediğimiz şeyler zaten.

Bu da bu hamlede tam onun tarzı. O bakımdan inşallah hukuken yarın da bazı açıklamalar olacak arkadaşlarımızın. Hukuken en ciddi şekliyle, eksiksiz, yani evrakta eksik olmadan önlerine koyulacak her şey.

"MANSUR BEY PARTİNİN KİMLİĞİNE UYUM SAĞLAYACAĞINI İFADE ETTİ"

Mansur Bey meselesinde de daha önce medyada ifade ettim. Hem Genel Başkanımızın kendisiyle olan müzakereleri hem benim kendisiyle olan diyalog ve müzakerelerinde, kendisinin ön seçimle ilgili bir eleştirisi olmadığını ama erken olduğunu, dolayısıyla bu sürece katılmayacağı kanaatini dile getirdi.

Bu olduğu an toplantımızda da aynı şekilde oldu. Dolayısıyla son süreçte kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi’nde düzeni bozan ya da ikilik yaratan bir kişi asla olmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kararının çok net olduğunu ve buna uyum sağlama konusunda herkesin gayret göstereceğini bir partili kimliğiyle ifade etmişti. Bu çok değerlidir. Bizim için çok kıymetlidir. Bizdeki konumu, yeri de çok kıymetlidir, çok özeldir.