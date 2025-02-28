İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı için açıklama: Ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir

Teröristbaşı Abdullah Öcalan dün örgüte silah bırakma çağrısında bulundu ve örgütün kendisini feshetmesini istedi. Bu çağrı Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük yankı uyandırdı.

Konuyla ilgili olarak birçok açıklama gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımda bulundu ve değerlendirme yaptı.

**İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir.

"ORTAK GELECEĞİMİZİ BARIŞ İÇİNDE İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ"

Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"