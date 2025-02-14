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  4. İmamoğlu'ndan Yavaş'a "Ben Kemal bey değilim" yanıtı! Gündem yaratan 'Kılıçdaroğlu' iddiasına jet yanıt

İmamoğlu'ndan Yavaş'a "Ben Kemal bey değilim" yanıtı! Gündem yaratan 'Kılıçdaroğlu' iddiasına jet yanıt

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
14.02.2025 11:00
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Ekrem İmamoğlu'nun "Ben Kemal bey değilim" dediği öne sürülen çıkış Ankara kulislerinde ses getirdi. Söz konusu ifade iddiaya göre Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Yavaş-İmamoğlu-Özel üçlü zirvesinde dile getirildi. Yavaş'ın “Yüzde 50+1 alacaksan adaylığına itirazım yok” söylemine karşılık olarak İmamoğlu'nun bu cümleyi kullandığı öne sürülürken iddiayla ilgili İmamoğlu cephesinden açıklama gecikmedi.

İmamoğlu'ndan Yavaş'a "Ben Kemal bey değilim" yanıtı! Gündem yaratan 'Kılıçdaroğlu' iddiasına jet yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir adaylık gündemi aldı başını yürüyor. Erken seçim isteyen CHP 23 Mart'ta ön seçime gidecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş erken bulduğu ön seçime girmeyecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan başka aday çıkıp çıkmayacağı meçhul. Hal böyle olunca iki belediye başkanı ve Genel Başkan Özgür Özel'in bir araya geldiği üçlü zirvede konuşulanlar büyük merak konusu oldu. Son olarak İmamoğlu'nun bu görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı öne sürülen bir gönderme konuşulmaya başladı.

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ÖZEL'İN MESAJINA JET HIZINDA DESTEK

Adaylık için ismi geçen belediye başkanları ve Özgür Özel pazar akşamı Ankara'da bir araya gelmişti. Bu görüşmenin ardından Özgür Özel'in paylaştığı fotoğraf ve birlik mesajı İmamoğlu ve Yavaş tarafından da hızla paylaşılmıştı.

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YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA 'YÜZDE 50+1' ÇIKIŞI

Görüşmede konuşulanlara ilişkin yeni ve çarpıcı bir kulis bilgisine Gökçer Tahincioğlu Oksijen'deki haberinde yer verdi. Buna göre Mansur Yavaş, İmamoğlu'na “Yüzde 50+1 alacaksan adaylığına itirazım yok.” dedi.

İmamoğlu ise Yavaş'ın bu ifadesine karşılık “Ben Kemal bey değilim. Seçilemeyeceğimi hissedersem çekilirim. Emaneti Genel Başkan'a iade ederim” yanıtını verdi.

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İMAMOĞLU CEPHESİNDEN İDDİAYA YANIT

Ses getiren bu iddiaya İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi. Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya açıklama gönderen Ongun, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ilgili bir değerlendirme yapmadığını vurgularken "İmamoğlu 'Seçilemeyeceğimi anlarsam çekilirim' dedi, Kılıçdaroğlu konusu geçmedi." dedi.

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KILIÇDAROĞLU "BABA-OĞUL GİBİYİZ" DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde İmamoğlu ile aralarında "baba-oğul" ilişkisi olduğunu ifade etmesi çok konuşulmuştu. İmamoğlu'nun da katıldığı CHP grup toplantısındaki konuşmasında Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğiz; ben Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP’nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak boynumun borcudur."

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu seçim Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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