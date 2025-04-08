HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İmamoğlu'nun avukatları RTÜK'e başvurdu! Hepsinden şikayetçiler: 'Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7...'

Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bazı haber kanallarının yayın ilkelerine aykırı davrandığı iddia ederek RTÜK’e başvurdu. Başvuruda haber kanalları “Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7” olarak sıralandı. RTÜK’e “yayın ilkelerine aykırılık” nedeniyle başvuruda bulunuldu. İşte detaylar…

İmamoğlu'nun avukatları RTÜK'e başvurdu! Hepsinden şikayetçiler: 'Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7...'

Tutuklanmasının ardından görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bazı haber kanallarının yayınları hakkında RTÜK’e “yayın ilkelerine aykırılık” nedeniyle başvuruda bulundu.

Başvuruda, 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlatılması ve söz konusu yayınlar hakkında gerekli yaptırım veya tedbirlerin alınması talep edildi.

İmamoğlu’nun avukatları Kemal Polat ve Berat Kaya tarafından yapılan başvuruda, kimi televizyon kanalları tarafından yapılan haber veya açık oturum formatlı yayınlarda, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada adı geçen kimi belediye personeli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kamu tüzel kişilik ve İBB’nin iştiraklerinin hedef alınarak hukuka aykırı biçimde programlara yer verildiği kaydedildi.

Başvuruda, söz konusu yayınlar incelendiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil yargılanma hakkı” başlıklı altıncı maddesinin 2. fıkrası ile anayasal seviyede güvence altında alınan “masumiyet karinesi”ne aykırı beyan, haber, görüş, değerlendirme ve yorumlar yapıldığı belirtildi.

2

Adil yargılanmanın sağlanabilmesi için temel ölçütlerden biri olan masumiyet karinesinin yayın ilkesi olarak düzenleyen 6112 sayılı Kanun’da yer alan, "Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz" maddesinin de hatırlatıldığı başvuruda, RTÜK’ün de bu kanun kapsamında doğan görev, yetki ve sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

9 KANALIN İSMİ VERİLDİ

"RTÜK’ün yayın ilkelerine uygunluk yönünden yapacağı denetimin, sahip olduğu çoğulcu demokratik yapısına uygunluk arz etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verilen başvuruda şöyle denildi:

3

"Denetim ve yaptırım alanında sahip olunan takdir yetkisinin kamu yararının gerçekleşmesi, kamu düzenin korunması, eşitlik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlayışla kullanılması 6112 sayılı Kanunun bir gereğidir. Sonuç olarak aşağıda liste halinde gösterilen yayınlar hakkında Kurul’un 6112 sayılı Kanun kapsamında inceleme başlatmasını, anılan Kanunda yer verilen yayın ilkelerine aykırı bu yayınlar hakkında gerekli yaptırım ve/veya tedbirler kararlarının alınmasını arz ve talep ederiz."

Başvuruda, yayın ilkelerine aykırı ifadelerin yer aldığı haber kanalları şöyle sıralandı:

“Akit TV, Haber Global, A Haber, TV 100, Habertürk, TGRT Haber, CNNTÜRK, TRT Haber, Kanal 7”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya’da kaza: Gübre yüklü tır şarampole devrildi!Konya’da kaza: Gübre yüklü tır şarampole devrildi!
Görme kaybı yaşamamak için neler yapılmalıdır? Görme kaybı yaşamamak için neler yapılmalıdır?

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Şikâyet haberler başvuru rtük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB düğmeye bastı! Yaz tatili erkene mi çekiliyor? İşte planlanan tarih…

MEB düğmeye bastı! Yaz tatili erkene mi çekiliyor? İşte planlanan tarih…

Tarih belli oldu, bu kez Letonya'dan geliyor! 40 kentte kar yağacak

Tarih belli oldu, bu kez Letonya'dan geliyor! 40 kentte kar yağacak

Necati Şaşmaz, Özgür Özel'in boykot listesindeki o mekana gidip paylaşım yaptı

Necati Şaşmaz, Özgür Özel'in boykot listesindeki o mekana gidip paylaşım yaptı

Ahmet Hakan da beklemiyordu! 'Tel Aviv' çıkışı canlı yayına damga vurdu

Ahmet Hakan da beklemiyordu! 'Tel Aviv' çıkışı canlı yayına damga vurdu

3 çocuk annesi eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

3 çocuk annesi eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.