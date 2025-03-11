"İmamoğlu'nun danışmanı gözaltında" iddiası! İBB'den jet yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlendi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

TRT Haber, gözaltına alınanlar arasında K.Ö. adlı bir kişinin de bulunduğunu ve bu kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğunu öne sürdü.

İBB'DEN YALANLADI: "TÜM HUKUKİ İŞLEMLER YAPILACAK"

İBB Tekzip hesabından yapılan paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır. Sayın İmamoğlu’nun danışmanlarının listesi kurumsal web sayfamızda bulunmaktadır" denildi.