HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "İmamoğlu'nun danışmanı gözaltında" iddiası! İBB'den jet yalanlama

"İmamoğlu'nun danışmanı gözaltında" iddiası! İBB'den jet yalanlama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.03.2025 16:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik operasyonda İstanbul ve 3 ilde aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının da gözaltında olduğu iddiası gündem olmuştu. İBB'den yapılan açıklamada söz konusu iddia yalanlandı.

"İmamoğlu'nun danışmanı gözaltında" iddiası! İBB'den jet yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlendi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alındı.

thumbs_b_c_7ec173a8ac9ef0c063cdc4b3a5fb4ab9

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

TRT Haber, gözaltına alınanlar arasında K.Ö. adlı bir kişinin de bulunduğunu ve bu kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğunu öne sürdü.

İBB'DEN YALANLADI: "TÜM HUKUKİ İŞLEMLER YAPILACAK"

İBB Tekzip hesabından yapılan paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır. Sayın İmamoğlu’nun danışmanlarının listesi kurumsal web sayfamızda bulunmaktadır" denildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-11 162435

Mynet Anket Haberin İddiası Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
İddia tamamen asılsız.
İBB, durumu gizli tutmaya çalışıyor.
Bu iddia, kötü niyetli bir kampanyanın parçası.
Doğru olsa da, daha fazla bilgiye ihtiyaç var.
Bu anket 11 saat 43 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
İş kazasında hayatını kaybetmişti! TMO personeli toprağa verildiİş kazasında hayatını kaybetmişti! TMO personeli toprağa verildi
Samsun'da kurumlar afet müdahale planı toplantılarıyla bilgilendirildiSamsun'da kurumlar afet müdahale planı toplantılarıyla bilgilendirildi
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Keçi peynirinde keçi sütü bulunamadı, tantuni için at ve eşek eti kullandılar

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Victor Osimhen ile anlaşma sağlanmak üzere! Napoli, 62 milyon Sterlin olan teklifi kabul etti

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Halk TV kaynıyor: 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi istifa getirdi

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!

Ünlü kuyumcunun sahibi tuvalette ölü bulundu!

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

Herkesin gözü önünde polisi eşi ve çocuğuyla tehdit etti! 'Sen devlet değilsin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.