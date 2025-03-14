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"İmamoğlu'nun diploması iptal edilecek" Cem Küçük'ten çarpıcı sözler: 'Karar bu akşam çıkacaktı ama...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.03.2025 23:19
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde usulsüzlük olduğuna dair iddialar kamuoyunda gündem olmuştu. Bugün İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceği yönünde kulis bilgileri çıkmıştı. Gazeteci Cem Küçük ise konuyla ilgili çarpıcı açıklamada bulunarak tarih verdi.

"İmamoğlu'nun diploması iptal edilecek" Cem Küçük'ten çarpıcı sözler: 'Karar bu akşam çıkacaktı ama...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasında usulsüzlük olduğuna dair başlatılan soruşturma devam ediyor. Kulislerde İstanbul Üniversitesi'nin yatay geçişte usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdığı ve İmamoğlu'nun diplomasının iptal edileceği konuşuluyor.

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"USULSÜZLÜK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Gazeteci Nuray Başaran "Dün itibari ile İstanbul Üniversitesi kararını verdi, yazısını da yazdı. İstanbul Üniversitesi YÖK'ün yazdıkları çerçevesinde karar aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde usulsüzlük olduğunun tespit edildiğine dair yazı yazdı" demişti.

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ABDÜLKADİR SELVİ: "DİPLOMANIN İPTAL EDİLMESİ BEKLENİYOR"

Gazeteci Abdulkadir Selvi de "İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KARAR BU AKŞAM ÇIKACAKTI..."

Gazeteci Cem Küçük "Bu akşam karar çıkacaktı ama galiba yarına ya da pazartesiye kalmış. İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek gibi görünüyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük
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