İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında görüntü çekerek sosyal medyada paylaşan şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

Doğukan Akbayır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanmıştı. Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayınlandığının tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu
