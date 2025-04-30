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İmamoğlu’nun gittiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri adli kontrolle serbest

Ekrem İmamoğlu'nun gittiği Le Meridien Hotel'in kamera görüntülerinin kapatıldığı tarihte otel müdürü olan Sinan Udil ve Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora Uğurlu hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alınmıştı. Udil ve Uğurlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından

İmamoğlu’nun gittiği ve kamerası kapatılan otelin müdürleri adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sinan U. yakalandı. Soruşturma kapsamında aynı suçtan gözaltına alınan otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O. ile Sinan U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sinan Udil ve Osman Gündüz Bora Oğurlu, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
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