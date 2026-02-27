HABER

İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında yeni gelişme: 5 Mart'a ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması 5 Mart'a ertelendi.

İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında Serkan Şahin'le yaşanan diyalog nedeniyle, Ekrem İmamoğlu hakkında 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı.

'DÜŞME KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ'

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat beyanında, "Yazılı beyanlarımızı tekrar ederiz. Herhangi bir suç olduğunu düşünmememize rağmen, ön ödemeye tabi suç olması nedeniyle ön ödeme gereği yerine getirildi. Düşme kararı verilmesini talep ederiz" dedi.

DURUŞMA 5 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmanın 5 Mart'a görülmesine hükmetti.
