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İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına Cem Küçük'ten tepki: 'Bunu söylemek lazım' diyerek çıkıştı: Demirtaş'ı örnek gösterdi

Türkiye bu sabaha Ekrem İmamoğlu haberiyle uyandı. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. Sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili bir açıklama da Cem Küçük'ten geldi. Kararı doğru bulmadığını vurgulayan Küçük'ün Selahattin Demirtaş sözleri ise dikkat çekti.

İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasına Cem Küçük'ten tepki: 'Bunu söylemek lazım' diyerek çıkıştı: Demirtaş'ı örnek gösterdi
Ufuk Dağ

19 Mart'ta gözaltına alınan 23 Mart'ta tutuklanan ve sonra da İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah itibarıyla X hesabı kapatıldı. Kararla ilgili DMM'den gerekçe açıklaması gelirken X'in avukatından da erişim engeline itiraz geldi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erişim engelinin ardından Mansur Yavaş'tan da bir hamle geldi. Seçim için açtığı hesabı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini duyuran Yavaş 'adalet' çağrısında bulundu. Sosyal medyada ise binlerce kullanıcı profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu fotoğrafıyla değiştirdi.

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CEM KÜÇÜK'TEN İTİRAZ

Cem Küçük de katıldığı Ekol TV yayınında alınan kararla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun hesabına getiren erişim engelini doğru bulmadığını belirten Küçük Selahattin Demirtaş örneği verdi. Demirtaş'ın hesabının açık olduğunu belirten Küçük, "Onun hesabının kapatılmaması doğruydu. Burada da Ekrem Bey'in hesabının kapatılması yanlış." dedi.

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Küçük'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Mahkeme kararı olmadan erişim engeli olmaz. Şu an on binlerce hesap profil fotoğrafını İmamoğlu yapıyor. Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından dolayı ceza aldı. Orada kışkırttı 56 kişi hayatını kaybetti.

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"KAPATILMAMASI DOĞRUYDU"

Ben Demirtaş'ın içeride olmasını doğru bulanlardanım. Çünkü terör örgütüne çok net destek verdi. Ama onun sosyal medya hesabı kapatılmadı. 2023'e giderken de özellikle son 2 ay her gün twit attı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler de söyledi. Onun hesabının kapatılmaması doğruydu. Burada da Ekrem Bey'in hesabının kapatılması yanlış. Bunu söylemek lazım. Çünkü Ekrem Bey'in hakkındaki iddialar bence kuvvetli iddialar. Ben öyle düşünüyorum ama gene de iddiadır.

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"İSPATLANIRSA GETİRİRSİN"

Mahkeme olmadı, iddianame yazılmadı. Mahkeme biter suç örgütü liderliği kanıtlanırsa mahkeme o zaman hesaba erişim engeli getirir. Ben erişim engeli getirilmesini doğru bulmuyorum. Bırakın yazsın oradan. Başkasının hesabından da yazabilir. O zaman o davada yargılanan herkesin hesabını kapatın. Yazdığı şeylerde suç unsuru varsa dava açarsın. Bu herkes için geçerli.

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Ekrem İmamoğlu cem küçük
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