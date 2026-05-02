İmamoğlu'nun mektubu okundu: Ortalık karıştı! AK Partililer ile CHP'liler birbirine girdi

TBB toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunduğu sırada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın laf atması sonucu çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

TBB'DE YENİ YÖNETİM SEÇİMİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplanmıştı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB başkanlığına vekâlet eden Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da katılmıştı.