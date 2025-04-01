HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi! Erişime engellenmesi talep edildi

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi! Erişime engellenmesi talep edildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.04.2025 13:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun boykot çağrısını desteklediği paylaşımın ardından harekete geçildi. Bir avukatın, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine başvurduğu bildirildi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi! Erişime engellenmesi talep edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

544

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu süreçte mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden aktaran İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçidi.

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPARAK EKONOMİMİZİ SEKTEYE UĞRATMAYA TEŞEBBÜS"

Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

buu

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İzlanda'da volkanik hareketlilik nedeniyle turistik bölge boşaltıldıİzlanda'da volkanik hareketlilik nedeniyle turistik bölge boşaltıldı
İstanbul’da korkunç olay! Eşini ve kızını öldürüp intihar ettiİstanbul’da korkunç olay! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu sosyal medya ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı

Soruşturma başlatıldı! 'Yetkilileri uyardım...'

Soruşturma başlatıldı! 'Yetkilileri uyardım...'

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

Bir serum faciası daha: Özel hastanede ihmal!

Bir serum faciası daha: Özel hastanede ihmal!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

Kılıçdaroğlu’ndan ‘aday olacak mısınız?’ sorusuna gündem yaratacak yanıt!

Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi

Ege'yi sel vurdu; evler sular altında kaldı araçlar sürüklendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.