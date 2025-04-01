İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi! Erişime engellenmesi talep edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar neticesinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İMAMOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu süreçte mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden aktaran İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçidi.

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPARAK EKONOMİMİZİ SEKTEYE UĞRATMAYA TEŞEBBÜS"

Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır."