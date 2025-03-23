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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından... Bakan Tunç'tan açıklama! 'Sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.03.2025 15:28
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Tunç "Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır" dedi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından... Bakan Tunç'tan açıklama! 'Sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

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"İLGİLİ SORUŞTURMALAR HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.

Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.

Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.

"SÜRECİN TÜM YÖNLERİYLE TAMAMLANMASI BEKLENMELİ"

Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder.

Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır"

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Yılmaz Tunç ekrem imamoğlu operasyonu
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