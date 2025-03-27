İmamoğlu, ön seçimden aldığı oy oranını yazıp, fotoğrafını güncelledi: "Cumhurbaşkanı Adayı"

CHP, 'erken seçim' çağrılarının ardından Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için partililerin katılacağı bir ön seçim yapacağını açıklamıştı. Ön seçime İmamoğlu tek aday olarak katılırken, süreç planlanandan farklı şekilde ilerledi.

ÖN SEÇİMDEN 15,5 MİLYON OY ÇIKTI

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan sürecin ardından CHP, ön seçimi parti özelinden çıkarttı ve tüm vatandaşların katılabileceği bir seçime çevirdi. İmamoğlu'nun tutuklandığı gün yapılan ön seçimden, İmamoğlu için 15,5 milyon oy çıktı. Diploması iptal edilen İmamoğlu'nun aday olup olamayacağı yönündeki tartışmalar devam ederken, herkes buradan çıkacak sonuca odaklanmış durumda.

KAPAK FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ: CUMHURBAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU

Öte yandan İmamoğlu X hesabında dikkat çeken bir değişiklik yaptı. İmamoğlu, X'teki kapak fotoğrafını güncelledi. Kapakta, "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" sözlerine yer verildi.