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  4. 'İmamoğlu' standında kan aktı! İmza kampanyası sırasında bıçaklı saldırı: İşte ortalığın karıştığı anlar

'İmamoğlu' standında kan aktı! İmza kampanyası sırasında bıçaklı saldırı: İşte ortalığın karıştığı anlar

03.04.2025 15:49
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03.04.2025 15:49
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Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle imza kampanyası düzenlenen standa bıçaklı saldırı gerçekleşti. Kalabalığın hararetlendiği olay yerinden hareketli görüntüler geldi. CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz “Burada standımıza bir şerefsiz tarafından bıçaklı saldırı oldu” diyerek sert tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili protestolar yurt genelinde çeşitli şekillerde sürdürülüyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde de “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük” sloganıyla imza kampanyası düzenlenmesi için stant kuruldu.

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STANTTA KAN AKTI

Standa saldırı düzenlenmesiyle ortalık bir anda karıştı. Stantta görevli bir CHP'li, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

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CHP'DEN OLAY YERİNDE TEPKİ

Olay yerinde 61saat’e açıklamalarda bulunan CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz “Burada standımıza bir şerefsiz tarafından bıçaklı saldırı oldu” diyerek tepki gösterdi.

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Batmaz olayla ilgili "Gençlik Kollarından bir arkadaşımız bıçaklanmıştır. Öğrenciler bir slogan attığı zaman, bugün 1000 tane öğrenci cezaevinde yatıyor. Ama burada saldırıya uğradık ve hiçbir emniyet gücü yoktu burada" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-04-03 154633Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP
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