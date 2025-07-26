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İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanında oturuyordu! PKK hükümlüsü Veysi Aktaş 32 yıl sonra tahliye edildi

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Veysi Aktaş'ın tahliye edildiği haberi kısa sürede gündem yarattı. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda İmralı'da kaydedilen görüntüde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hemen solunda oturan Aktaş'ın 31 yıl 3 ay sonra tahliye edilmesiyle ilgili yargı kaynaklarından açıklama geldi. Yargı kaynakları, Aktaş'ın infaz sürecinin tamamlanması ve son iyi hal değerlendirmesinin olumlu sonuçlanmasıyla 32 yıl sonra tahliye edildiğini bildirdi.

İmralı'da Abdullah Öcalan'ın yanında oturuyordu! PKK hükümlüsü Veysi Aktaş 32 yıl sonra tahliye edildi
Devrim Karadağ

'Terörsüz Türkiye' hedefi için başlatılan süreçte kriitk adımlar teker teker atılırken; bugün gelen'tahliye' haberi bir anda gündem oldu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı yaptığı görüntülerde hemen yanında oturan Veysi Aktaş, 32 yıl sonra tahliye edildi.

32 YIL SONRA TAHLİYE EDİLDİ, GÜNDEM OLDU

“Devletin egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 1994 yılından bu yana cezaevinde bulunan Aktaş, 32 yıllık infaz sürecinin ardından 25 Temmuz 2025 tarihinde tahliye edildi. Aktaş, 2015 yılında İmralı F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

İmralı da Abdullah Öcalan ın yanında oturuyordu! PKK hükümlüsü Veysi Aktaş 32 yıl sonra tahliye edildi 1

KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİ 2024’TE DOLDU

Aktaş, müebbet hapis cezasına mahkûm olduğu için, infaz rejimine göre 30 yıl cezaevinde kalması halinde koşullu salıverilme hakkı doğdu. Bu süre 28 Nisan 2024 tarihinde dolmasına rağmen, tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından yapılan iyi hal değerlendirmesinin üç kez olumsuz sonuçlanması nedeniyle ertelendi.

2023’TE AÇIĞA GEÇİP SERBEST KALABİLİRDİ

İnfaz mevzuatına göre, koşullu salıverilme tarihinden bir yıl önce açık cezaevine ayrılıp, ardından denetimli serbestlikten yararlanması mümkündü. Bu durumda, Aktaş’ın normal şartlarda 28 Nisan 2023’te açık cezaevine ayrılması, ardından da 2024 yılı içinde tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak iyi halin oluşmadığı gerekçesiyle bu süreç işletilmedi.

İmralı da Abdullah Öcalan ın yanında oturuyordu! PKK hükümlüsü Veysi Aktaş 32 yıl sonra tahliye edildi 2

YARGI KAYNAKLARI: “MEVZUATA UYGUN”

25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan son değerlendirmede iyi hal oluştuğu yönünde karar verilerek, Aktaş’ın koşullu salıverilmesine hükmedildi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; yargı kaynakları, tahliye sürecinde herhangi bir ayrıcalık veya istisna uygulanmadığını, işlemlerin infaz mevzuatı ve yargı kararları çerçevesinde, infaz hakimliklerinin onayıyla yürütüldüğünü belirtti. Hükümlünün tahliye anı itibariyle disiplin cezası da bulunmadığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK hükümlüsü Veysi Aktaş'ın 31 yıl 3 ay sonra tahliye edilmesi kamuoyunda geniş yankı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Abdullah Öcalan
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