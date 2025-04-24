İmralı heyeti Adalet Bakanlığında! Bakan Tunç ile görüşme başladı: "Hepsini dinleyip değerlendireceğiz"

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti'nin temasları devam ediyor. İmralı heyeti bugün Adalet Bakanlığına geldi.

BAKAN TUNÇ: BÜTÜN BUNLARI DİNLEYİP DEĞERLENDİRECEĞİZ

Dün DEM Parti Heyeti ile yapacakları görüşme hakkında bilgiler veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söylemişti:

"DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Sayın Sezai Temelli ve Sayın Gülistan Koçyiğit'le birlikte yarın Adalet Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.30'da görüşme olacak. Bu görüşmede onları tabii ki dinleyeceğiz. Özellikle kamuya açıkladıkları bazı hususlar var. Adalet Bakanlığı'nda hangi konuları gündeme getireceksiniz diye sorduklarında söyledikleri hususlar var. Hasta tutuklularla ilgili, hasta hükümlerle ilgili taleplerin olduğunu ifade ediyorlar. Yine cezaevlerindeki ceza süresini doldurmuş ama cezaevi gözlem kurulları nedeniyle koşulu salı vermeden yararlanamayan hükümlerle ilgili bir takım taleplerinin olduğunu ifade ediyorlar. Yarın geldiklerinde bütün bunları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Bu noktada yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa bugüne kadar zaten yasal çerçevede yapılanları ilgili kurumlarımız yapıyorlar. Yarınki görüşme sonrasında da yine kendileri o görüşmenin neticesinde belki kamuoyu bilgilendirebileceklerdir. Burada tabii hedefimiz terörsüz bir Türkiye” açıklamalarında bulundu.

‘ÖNDER’İN RAHATSIZLIĞI SÜRECİ AKSATMAYACAK’

Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç, “Sayın Bahçeli'nin Ekim ayında grup konuşmasındaki konuşmalarından, ifadelerinden sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu irade sonrası, Dem partililerin İmralı ile görüşmeleri gerçekleşti. Sonrasında siyasi parti grupları ile bu temaslar yapıldı. Tabi bu heyette Sırrı Süreyya Önder’in çok önemli çabaları var. Sırrı Bey'in rahatsızlığına hepimiz üzüldük. Onun bu çalışmalara çok büyük katkısı vardı. İnşallah iyileşir ve yine kaldığı yerden bu çalışmalara destek vermeye devam eder. Terörsüz Türkiye'yi çok istiyordu. Milletçe birlik beraberliğimizin güçlenmesini etnik kökeni ne olursa olsun iç cephemizi kuvvetlendirerek geleceğe bakmamızı isteyen bir arkadaşımızdı. Tabii ki rahatsızlığı nedeniyle şu anda hastanede tedavi altında. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de tabii ki onun rahatsızlığı bu süreci aksatmayacak. Bu noktada onun özellikle boşluğunu da aratmayacak şekilde bu süreci sekteye uğratmayacak şekilde hedefe ulaşacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu kapsamda görüşmeler devam ediyor. İmralı’nın terör örgütüne yönelik çağrısını hep beraber gördük. Terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı ve terörün fes edilmesi, PKK’nın fes edilmesi, tüm silahlı grupların silahlarını bırakması yönündeki çağrının yerine getirilmesi lazım. Bu çağrının yerine getirilmesi durumunda terör örgütü kendini fes ettiğinde ülkemiz için yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak. Bu ülkemizin geleceği açısından, huzurlu bir gelecek açısından çok önemli” dedi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır