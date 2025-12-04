HABER

İmralı tutanağı komisyonda okundu! TBMM başkanı Kurtulmuş: "Ziyaret MİT tarafından organize edildi"

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 19'uncu toplantısı yapıldı. Toplantıda, İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tutanağın özeti okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden herhangi bir stenograf oradaki görüşmede yer almadı. Arkadaşlarımızın İmralı gidişleri, ziyaretleri tamamıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından organize edildi" dedi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19'uncu toplantısını tamamladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ikinci bölümünde, önceki toplantıda 5'te 3 nitelikli çoğunlukla alınan karar doğrultusunda üç siyasi partinin temsilcisi ve komisyon üyesi milletvekillerinin 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptığı görüşmeye ilişkin bazı milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

NUMAN KURTULMUŞ: "MİT TARAFINDAN ORGANİZE EDİLDİ"

Milletvekillerinden birinin söz konusu görüşmedeki tutanakların Meclis stenograflarınca mı tutulduğunu sorması üzerine Kurtulmuş, "TBMM'den herhangi bir stenograf oradaki görüşmede yer almadı. Arkadaşlarımızın İmralı'ya gidişleri tamamen MİT tarafından organize edildi. Oradaki görüşmeler de MİT'in kontrolünde yapıldı. İşin doğal akışı böyle. Daha önce de yapıldığı gibi." yanıtını verdi.

İmralı'da yapılan görüşmelerde bizzat bulunan üç milletvekilinin "evet konuşuldu" dediği genel ve siyasi konuların tamamının komisyonda paylaşılacağını belirten Kurtulmuş, "Yani İmralı'da söylenmiş olup da 'hayır neden burada dile getirilmedi' denilecek bir tane bile siyasi konu olmayacaktır." diye konuştu.

"İMRALI'DA KONUŞULAN HİÇBİR SİYASİ KONU GÜNDEM DIŞI BIRAKILMAYACAK"

Şimdiye kadar sadece bazı bakanların olduğu toplantıları kapalı yaptıklarını hatırlatan Kurtulmuş, hiçbir şeyin gizli kapaklı olmadığını, komisyonun 51 üyesinden saklanacak bir şeyin bulunmadığını, İmralı'da konuşulan hiçbir siyasi konunun gündem dışı bırakılmayacağını belirtti.

Daha sonra Kurtulmuş'un talimatıyla, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt tarafından, Komisyon üyeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin tutanağın özeti okundu.

Kurtulmuş, görüşme tutanağının okunmasının ardından toplantıyı sonlandırdı.

(AA)

04 Aralık 2025
04 Aralık 2025

Kaynak: AA
