İmzalar gece yarısı geldi, CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!

Gözler 15 Eylül'de görülecek kurultay davasına çevrilmişken, karşı hamle olarak 'Olağanüstü kurultay' kararı alan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) dün aldığı kararla CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongrelerine yönelik yasak kaldırıldı. İl başkanlığına kayyum atanmasına ilişkin başvuru ise reddedildi.

CHP'DEN KARŞI HAMLE: OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

CHP ise kongre ve kurultay süreçlerine ilişkin yargı kıskacını aşmak için bir yıl içinde ikinci kez olağanüstü kurultay kararı aldı.

İMZALAR GECE YARISI GELDİ

İmzalar, gece yarısı seçim kurulu kapısı açtırılarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi. Yani kararı mevcut yönetim değil, doğrudan delegeler almış oldu. Parti kulislerinde bu tercih, “önceki olağanüstü kurultayın aksine iradenin tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya konması” şeklinde değerlendiriliyor.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet'teki yazısında, söz konusu YSK kararı sonrası CHP lideri Özgür Özel'den ilk değerlendirme geldi.

"9 EYLÜL GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ"

Dün akşam genel merkezde CHP lideri ile görüştüğünü açıklayan Balbay, Özel'in şu değerlendirmeyi yaptığını aktardı:

“Bu koşullarda olabilecek en iyi karar. YSK, ‘Seçim süreçlerinin sahibi benim’ dedi. Bu koşullarda Özgür Çelik beş hafta sonra yeniden CHP İstanbul il başkanıdır. Büyük kurultay tarihimizi 9 Eylül günü açıklayacağız. Muhtemel kasım sonu 39. olağan kurultayımız yapılacak.”