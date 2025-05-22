"İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı" dediler! Sonra haberi ve tweeti de sildiler

İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya yaptığı evlilikle gündem olmuştu. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, evliliğin iptali için İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar vermişti. İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyete çıkmıştı. Kıraç'a yapılan testler sonrasında oluşturulan rapor mahkemeye gönderilmişti.

GEÇİCİ VASİ ATANMIŞTI

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği aktarılmıştı. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atanmıştı.

SONUCUN BEKLENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülen ‘evlenmenin iptali' davasına taraf avukatları katılmıştı. Mahkeme, Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen vasilik davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

HABERİ PAYLAŞIP SİLDİLER

Tv100 ise İnan Kıraç'ın hastaneden kaçırıldığına dair bir haber yapıp video paylaştı. Kıraç'ın bir araca bindirilip uzaklaştığı aktarıldı. Daha sonra haber hem sosyal medyadan hem de siteden kaldırıldı.