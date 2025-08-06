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İncil sayfalarını yakıp parfümle alevlendirmiş! Ayasofya'ya kundaklama girişiminin perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan M.G. (42), güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alındı. İncil yaktığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İncil sayfalarını yakıp parfümle alevlendirmiş! Ayasofya'ya kundaklama girişiminin perde arkası ortaya çıktı
Çiğdem Sevinç

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kitap yakarak halının tutuşmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G'nin (42) tespit edilip gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şüphelinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 13 Temmuz'da tutuklandığı kaydedildi.

İncil sayfalarını yakıp parfümle alevlendirmiş! Ayasofya ya kundaklama girişiminin perde arkası ortaya çıktı 1

ZANLI AKIL HASTANESİNE YATIRILMAYI İSTEDİ

Olaya ilişkin yapılan çalışmada, cami içerisindeki II. Mahmut Kütüphanesi önünde M.G'nin yaktığı kitabın İncil olduğu, alevleri fark eden güvenlik görevlilerinin yangını söndürdüğü anlaşıldı.

Olay yerine yakın bir yere araçla gelen ve sonrasında bu araçla bölgeden uzaklaşan şüphelinin, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "oto hırsızlığı" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Zanlı M.G'nin hakimlik sorgusunda, "Akıl hastanesinde tedavi görmeyi talep ediyorum." dediği öğrenildi.

İncil sayfalarını yakıp parfümle alevlendirmiş! Ayasofya ya kundaklama girişiminin perde arkası ortaya çıktı 2

TUTUKLANDI

Şüphelinin, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçunu işlediğine ilişkin somut deliller bulunduğu ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

(AA)

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