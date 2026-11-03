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İncir ağacından düşen 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ta geçtiğimiz aylarda evinin bahçesindeki incir ağacını budamak isterken düşerek ağır yaralanan 82 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İncir ağacından düşen 82 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, Alaplı ilçesi İsmet İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde bulunan incir ağacını budamak için ağaca çıkan Memduh Özdemir (82), dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, durumunun ağır olması nedeniyle Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaşam mücadelesini kaybetti
Hastanede tedavi altına alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti. Karadeniz Ereğli Sanayi Sitesi’nin eski makas ustalarından olduğu öğrenilen Özdemir’in vefatı, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Memduh Özdemir’in cenazesinin bugün Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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