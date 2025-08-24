HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İncir cipsi sofraların yeni gözdesi oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda ev kadınlarının gözdesi haline gelen incir cipsi, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.Olgunlaşan incirler yaz döneminde dalından toplanarak kadınlar tarafından ince ince kesiliyor.

İncir cipsi sofraların yeni gözdesi oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda ev kadınlarının gözdesi haline gelen incir cipsi, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.
Olgunlaşan incirler yaz döneminde dalından toplanarak kadınlar tarafından ince ince kesiliyor. Daha sonra temiz bezlerin üzerine serilen incir dilimleri, birkaç gün içerisinde güneşte kurutuluyor. Kurutulan incir cipsleri ise kışın tüketilmek üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.
Sarıgöllü Hülya Akkaya, incir cipsi yapmayı Aydın’ın Buharkent ilçesinde öğrendiğini belirterek, "Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim." dedi.

İncir cipsi sofraların yeni gözdesi oldu 1

İncir cipsi sofraların yeni gözdesi oldu 1Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'MHP'den dikkat çeken paylaşım! 'Canların Türküsü'
Lavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisiLavrov'dan Batı'ya 'Ukrayna' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe delege seçimi iptal edildi

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

12 gün sürmüştü! İsrail'in savaş sonrası İran planı ortaya çıktı

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Donnarruma ile anlaştılar! Cimbom Ederson için bayram etti...

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

Jahrein dolandırıcılıkla suçlamıştı! Evre Başak kanserden vefat etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.