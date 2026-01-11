HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İncirliova Belediyesi’nden pazarda sıcak çorba ikramı

İncirliova Belediyesi, soğuk kış günlerinde Pazar Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek gönülleri ısıttı.

İncirliova Belediyesi’nden pazarda sıcak çorba ikramı

İncirliova Belediyesi, soğuk kış günlerinde pazar esnafı ve vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın talimatıyla Sosyal Hizmetler Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen ikram, pazarda hem esnafın hem de alışveriş yapan vatandaşların yüzünü güldürdü.

İncirliova Belediyesi’nden pazarda sıcak çorba ikramı 1

Çorba ikramına Belediye Başkan Yardımcısı Polat Tanrıkulu da katılarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Belediye yetkilileri, her zaman olduğu gibi kış şartlarında da esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İncirliova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada pazar esnafına işlerinde kolaylıklar dilenirken, vatandaşlara da hayırlı alışverişler temennisinde bulunuldu.

İncirliova Belediyesi’nden pazarda sıcak çorba ikramı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana güne yağmurlu başladıAdana güne yağmurlu başladı
847 yıllık Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta847 yıllık Haburman Köprüsü, ilk günkü ihtişamı ile ayakta

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İncirliova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.