HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar

Bursa’da bir alışveriş mağazasının yeni şubesinin açılışında yaptığı indirim ve kampanya vatandaşı isyan ettirdi. Açılışta uzun kuyruklarla birlikte izdiham oluştu. İndirimli ürünlerin çok az sayıda olması vatandaşı adeta çileden çıkarttı.

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş mağazası, yeni mağazasının açılışında müşteri çekebilmek için kampanya ve indirimler yaptı.

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar 1

5-10 KİŞİDEN SONRA "TÜKENDİ"

100 liraya bavul, fincan takımı veya farklı bir ürün almak için sıraya girenler, 5-10 kişiden sonra ürünlerin ’tükendi’ denmesinden şikayetçi oldu. Yapılan kampanyaların inandırıcı olmadığını ve insanları kandırdığını dile getiren vatandaşlar, sadece algı yaptıklarını söyledi.

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar 2

İZDİHAM ÇIKTI

Sayılı sayıdaki ürünlerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturup birbirini ezenler ise sonunda isyan etti. Yeterli eleman bulundurulmaması, içerisinin havasız olması ve kimsenin yardımcı olmaması insanları çileden çıkarırken, 2,5 saattir sırada beklediğini söyleyenler ateş püskürdü.

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar 3

Alışveriş mağazası ise yaşanan yoğunluğu "Teşekkürler Demirtaş" notuyla paylaştı.

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar 4

‘İndirim’ kuyruğu eziyete dönüştü: Bursa’da isyan ettiren açılış! 2,5 saat bekleyip hüsrana uğradılar 5

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Adıyaman! Giyim mağazasına molotofkokteyli saldırYer: Adıyaman! Giyim mağazasına molotofkokteyli saldır
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralıKahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bursa indirim açılış kampanya mağaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Boğaziçi'ndeki dehşette akılalmaz iddia

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ünlü eğlence mekanı sahibi ölümden döndü

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Ciddi yaralanmalar geçirdi, bilincini kaybetti! Yardımına iPhone’u yetişti, hayatı kurtuldu

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Google'dan kritik uyarı: "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.