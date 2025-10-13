HABER

İndirim ve Puan Yağmuru Başladı: İnanılmaz İndirimler Seni Bekliyor!

Teknoloji, ev yaşam, kişisel bakım ve daha pek çok kategoride binlerce ürünü teknoloji severlerle buluşturan MediaMarkt, App’e özel bir kampanya düzenliyor. MediaMarkt App’te 10-14 Ekim arasında geçerli olacak kampanyada 50.000 TL ve üzeri harcamalarda sepette 5.000 TL’ye varan indirim ve 3 kat daha fazla CLUB Puan kazanma fırsatı tüketicileri bekliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt, App’e özel bir kampanya başlattı. 10 Ekim’den 14 Ekim saat 7:30’a kadar geçerli olacak kampanyada tüketiciler, 50.000 TL ve üzeri alışverişlerde sepette 5.000 TL’ye varan indirim ve 3 kat daha fazla CLUB Puan kazanabilecek. Daha gelişmiş arama ve filtreleme özellikleri ve sade arayüzüyle alışverişi kolaylaştıran MediaMarkt App; ekstra indirimler, ekstra CLUB puanlar ve mağazadan hızlı teslimat gibi seçeneklerle alışverişi kolaylaştırıyor. MediaMarkt CLUB’a üye olanlar App üzerinde yaptıkları alışverişlerde daha fazla puan kazanma avantajına sahip oluyor. Kazanılan bu puanlar istenildiği zaman başka alışverişlerde de kullanılabiliyor.

Hızlı teslimat, ekstra indirimler ve daha fazlası…

MediaMarkt App’te kişiselleştirilmiş öneriler sayesinde, tüketiciler aradıkları ürünü daha kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirken daha konforlu bir alışverişin keyfini çıkarabiliyor. Örneğin MediaMarkt App, mağazadan hızlı teslimat avantajı sunuyor. App üzerinden yapılan alışverişlerde hızlı teslimat özelliği kullanılarak en yakın mağazadan teslim alınabiliyor. Ayrıca App’e özel pek çok indirim fırsatı da tüketicileri bekliyor.

MediaMarkt CLUB ile avantajlar dünyası

MediaMarkt’ın sadakat platformu MediaMarkt CLUB ise tüketicilere daha fazla puan biriktirme olanağının yanında uzayan iade süresi ve dijital fatura gibi alışveriş sonrası avantajlar sunuyor. Tüketiciler CLUB Puanlara ek olarak Hoş Geldin Puanı, Doğum Günü Puanı ve ekstra puan kampanyalarından da faydalanabiliyor.

App'i indir, bildirimleri aç, fırsatları kaçırma! 📱

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

