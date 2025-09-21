İnegöl'de seyir halindeki otomobil yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir otomobil yangın çıktı.
Yangın, gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi.
Olay Bursa-Ankara karayolunda, Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde gerçekleşti.
Yusuf D. isimli sürücü, seyir halindeki 06 DFV 291 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark etti.
Durumu anlayan sürücü, aracını yol kenarına park etti.
Hızla itfaiyeye haber verdi.
Aynı anda, araç alevler içinde kalmaya başladı.
Yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Kısa süre içinde yangını söndürdüler.
Ancak otomobil, alevlere teslim oldu.
Otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
(İHA)
