İnegöl’de uyuşturucu operasyonu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinden kaçan Kadir T.’nin (35) girdiği evde 80 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Kadir T.’yi takibe aldı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya çalışarak bir eve girdi. Eve giren ekipler, şüpheliyi yakaladı. Kadit T.’nin yaşadığı öğrenilen adreste yapılan aramada yaklaşık 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

