İnegöl’ün kuzey kapısı Hamzabey’de yeni bir proje daha

İnegöl Belediyesi göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan Hamzabey Mahallesi’nde doğa ve tarihi bir araya getiren yeni bir projenin yapımı için start verdi. Leyleklerin göç yolunda yer alan Hamzabey’de hayata geçirilen proje; yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye değer katacak.

HEM DOĞAL GÜZELLİKLER HEM TARİHİ MİRAS GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Millet Bahçesi projesinin de hemen karşısında bulunan alanda çalışmalar başladı. Projeyle birlikte ziyaretçilere hem doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunulacak hem de Hamzabey’in tarihi dokusunu yansıtacak bir sosyal alan ortaya çıkarılacak. Kuş gözleminin yanı sıra bölgede bulunan ve Osmanlı hanedanının ilk şehidi olarak kabul edilen Baykoca Türbesi ile tarihi cami çevresinde de çeşitli düzenlemeler yapılacak. Bu sayede bölgenin kültürel mirası da ön plana çıkarılmış olacak.

İNEGÖL İÇİN BİR CAZİBE NOKTASI OLACAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulundu. Burada projeye ilişkin konuşan Başkan Taban, "Hamzabey Mahallemiz hem tarihi değere sahip hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölge. Baykoca Türbesi ve tarihi cami ile beraber burada Boğazköy Barajımız bir değer. Yine leyleklerin göç yolunda önemli bir durak. Bu doğal zenginliği kültürel mirasımızla birlikte değerlendirmek istiyoruz. Yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve tarihi yapıların çevre düzenlemeleriyle hem doğa severlere hem de tarih meraklılarına hitap eden, şehrimize de değer katacak bir alan oluşturuyoruz. Projemiz tamamlandığında bölge, İnegöl’ümüz için bir cazibe noktası haline gelecek" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır