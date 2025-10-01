HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İnegöl’ün kuzey kapısı Hamzabey’de yeni bir proje daha

İnegöl Belediyesi, göçmen kuşların göç oylundaki durağı olan Hamzabey Mahallesinde içerisinde; yürüyüş yolu, kuş gözlem alanları ve çevre düzenlemeleriyle şehre değer katacak Hamzabey kıyı projesinin yapımına başladı.

İnegöl’ün kuzey kapısı Hamzabey’de yeni bir proje daha

İnegöl Belediyesi göçmen kuşların önemli duraklarından biri olan Hamzabey Mahallesi’nde doğa ve tarihi bir araya getiren yeni bir projenin yapımı için start verdi. Leyleklerin göç yolunda yer alan Hamzabey’de hayata geçirilen proje; yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye değer katacak.

HEM DOĞAL GÜZELLİKLER HEM TARİHİ MİRAS GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Millet Bahçesi projesinin de hemen karşısında bulunan alanda çalışmalar başladı. Projeyle birlikte ziyaretçilere hem doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunulacak hem de Hamzabey’in tarihi dokusunu yansıtacak bir sosyal alan ortaya çıkarılacak. Kuş gözleminin yanı sıra bölgede bulunan ve Osmanlı hanedanının ilk şehidi olarak kabul edilen Baykoca Türbesi ile tarihi cami çevresinde de çeşitli düzenlemeler yapılacak. Bu sayede bölgenin kültürel mirası da ön plana çıkarılmış olacak.

İNEGÖL İÇİN BİR CAZİBE NOKTASI OLACAK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulundu. Burada projeye ilişkin konuşan Başkan Taban, "Hamzabey Mahallemiz hem tarihi değere sahip hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan bir bölge. Baykoca Türbesi ve tarihi cami ile beraber burada Boğazköy Barajımız bir değer. Yine leyleklerin göç yolunda önemli bir durak. Bu doğal zenginliği kültürel mirasımızla birlikte değerlendirmek istiyoruz. Yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve tarihi yapıların çevre düzenlemeleriyle hem doğa severlere hem de tarih meraklılarına hitap eden, şehrimize de değer katacak bir alan oluşturuyoruz. Projemiz tamamlandığında bölge, İnegöl’ümüz için bir cazibe noktası haline gelecek" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğa yürüyüşü sırasında fenalaştıDoğa yürüyüşü sırasında fenalaştı
Spiralle el, kol ve bacağını kesen adam yaralandıSpiralle el, kol ve bacağını kesen adam yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.