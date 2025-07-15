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İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, İnegöl’de düzenlenen ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma programları, Garnizon Şehitliği’ne yapılan ziyaret ve dualarla başladı.

İnegöl’de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen anma programları öğlen saat 12.00’de Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törenle başladı. Törene; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile daire amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şehitler için yapılan dualarla devam etti. Ardından protokol üyeleri, Garnizon Şehitliği’nde bulunan şehit kabirlerine karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu. Şehitlik programının ardından öğle namazına müteakip İshakpaşa Camii’nde şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okundu. İlçe halkının yoğun katılım gösterdiği mevlitte, tüm şehitler için dualar edildi.

(İHA)

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15 temmuz
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