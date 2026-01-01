HABER

İnegöl’de iplik yüklü tır devrildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ip yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.Kaza, 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza, 07.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Uşak ilinden Bursa’ya seyir halinde olan Şerif Ali U. İdaresindeki iplik yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

