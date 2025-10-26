İnegöl’de zincirleme kaza : 1’i çocuk 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç çarpıştı; 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Mevlüt M.(70) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. (42) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızlanan otomobil de önünde bekleyen Döndü M. (52) yönetimindeki otomobile arkadan çarparak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Sultan M.(46) ile otomobildeki yolcular Nilsu P.(15), Melisa D.(9) ve Türkan Ş.(65) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA