Casperların genç kızları! Silahlı saldırıya katıldı, örgütte liderliğe yükseldi... Kendi babasını bile tehdit etmiş

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri yeni nesil suç örgütleri ve suça sürüklenen çocuklar. Casperler çetesine yönelik hazırlanan iddianame ise durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İddianamede çok sayıda kız çocuğunun çete üyeleriyle ilişki yaşadığı, bazılarının da kendisini örgüt içinde lider olarak tanıtıp farklı suçlara karıştığı yer aldı. Bir genç kızın kendisini eve çağıran babasını tehdit ettiği mesajlar da ortaya çıktı.

Yeni nesil suç örgütleri ve bu örgütlere katılan gençler, gündemdeki yerlerini koruyor. Bu durum kamuoyunda yüksek sesle tartışılmaya devam ederken, Casperler çetesine yönelik hazırlanan iddianame durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İddianamede yer alan önemli konulardan biri suça sürüklenen kız çocukları oldu. NTV'de yer alan habere göre 17 yaşındaki E.Ç. adlı genç kız tutuklu yargılanacak.

DİĞER ÇETE ÜYELERİ İLE İLİŞKİ YAŞAMIŞ

E.Ç.'nin ifadesi ise oldukça dikkat çekici. E.Ç., kendisinden yaşça büyük diğer çete üyeleriyle ilişki yaşadığını, infaz planı yaptığını ve silahlı saldırılara katıldığını itiraf etti. E.Ç. ayrıca örgüt içinde lider konumda olduğunu da söyledi.

SİLAHLI POZLAR ORTAYA ÇIKTI! BABASINI DA TEHDİT ETMİŞ

Genç kızın telefonunda yapılan incelemede, silahla verdiği pozlar ve bir saldırıda kullanılmış tabancaların fotoğrafları bulundu. E.Ç.'nin annesiyle arasında geçen mesajlarda ise kendisini eve çağıran babasını tehdit ettiği görüldü.

RAKİP ÇETE ÜYESİNİ ÖLDÜREN EKİPLE YAKALANDI

İddianamede E.Ç'nin, karşı örgütten Ercan Kaptan adlı kişiyi öldüren Casper çetesinden iki tetikçiyle birlikte yakalandığı da yer aldı.

2 GENÇ KIZ BİRÇOK OLAYA ŞAHİTLİK ETTİKLER

57'si çocuk 68 sanığın yer aldığı iddianamede, 18 yaşın altındaki iki kızın da çete üyeleriyle ilişki yaşadığına yer verildi. Genç kızların işlenen birçok olaya şahitlik edip sakladığı, telefonlarında suç içerikli fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle ceza almaları talep ediliyor. İddianamede yer alan çocuk sanıkların çoğu tutuklu durumda mahkemeye çıkacakları günü bekliyor.

