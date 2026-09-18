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İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ahırda süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Olay, Derinkuyu ilçesi Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin ahırında süt sağma makinesiyle inek sağan Bahdişen H. (58), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İnek sağarken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti 1

İNEK SAĞARKEN ELEKTRİK ÇAPRTI: HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bahdişen H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bahdişen H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir elektrik çarpması
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