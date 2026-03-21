İnfiale yol açan görüntüler: Camide yarı çıplak dans edip paylaşmıştı! Harekete geçildi

Bursa'da bir cami içerisine girip yarı çıplak şekilde dans eden Emircan Yılmaz isimli içerik üreticisi tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sırf etkileşim alabilmek adına bu tarz çirkin bir harekette bulunan şahıs için harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINDI

Asayişberkemal'de yer alan habere göre, Camide yarı çıplak şekilde küfürlü şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Emircan Yılmaz gözaltına alındı.

"KENDİNE GEL CAMİİDESİN"

Yılmaz'a bazı kullanıcılar tepki göstererek, 'kendine gel camiidesin' yorumunda bulunsa da Yılmaz, 'fark eder mi?' tarzında bir yanıt verdi.