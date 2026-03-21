HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İnfiale yol açan görüntüler: Camide yarı çıplak dans edip paylaşmıştı! Harekete geçildi

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

TikTok'ta içerik üreten 2008 doğumlu olduğu öğrenilen Emircan Yılmaz isimli şahsın son çektiği video infiale yol açtı. Camide yarı çıplak şekilde dans eden Yılmaz için harekete geçildi. Yılmaz bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bursa'da bir cami içerisine girip yarı çıplak şekilde dans eden Emircan Yılmaz isimli içerik üreticisi tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sırf etkileşim alabilmek adına bu tarz çirkin bir harekette bulunan şahıs için harekete geçildi.

GÖZALTINA ALINDI

Asayişberkemal'de yer alan habere göre, Camide yarı çıplak şekilde küfürlü şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşan Emircan Yılmaz gözaltına alındı.

"KENDİNE GEL CAMİİDESİN"

Yılmaz'a bazı kullanıcılar tepki göstererek, 'kendine gel camiidesin' yorumunda bulunsa da Yılmaz, 'fark eder mi?' tarzında bir yanıt verdi.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.