İnfluenza kaç gün sürer? İnfluenza kaç günde geçer?

Kendini genel olarak farklı insanlarda, aynı şekilde, benzer belirtiler ile gösteren influenza, baş ağrısı, kuru öksürük, şiddetli kas ve eklem ağrıları, terleme ya da titreme, yoğun bir halsizlik ve yorgunluk hâli, boğaz ağrısı, bazen de mide bulantısı ve kusma ya da ishal ile birlikte görülebilir.

İnfluenza kaç gün sürer?

İnfluenza, çok hızlı yayılan bir virüstür. enfekte olmuş olan kişi toplu bir ortamda öksürür, hapşırır ya da konuşursa havadaki zerrecikler yolu ile virüs oradaki herkese bir anda bulaşabilir. Zemin ve yüzey teması nedeniyle de virüs hızla yayılır. Önlemler almak, hijyene özen göstermek ve hasta kişilerle teması kesmek gerekir.

İnfluenza virüsü vücuda girdikten yaklaşık olarak 1 ya da 4 gün içinde belirtiler görülmeye başlar. En şiddetli olan belirtiler ve ateş genel olarak 3 ya da 5 gün boyunca devam eder. Bazı kişilerde iyileşme süreci bir ayı da bulabilir. Risk grubunda olan hamile, yaşlı, kronik rahatsızlıkları olan kişilerde hastalık çok daha ağır belirtilerle ilerleyebilir.

İnfluenza kaç günde geçer?

Bünyeden bünyeye değişkenlik gösteren bir durum olsa da birçok kişi genel olarak 10 gün içinde iyileşir. Hızlı bir şekilde iyileşebilmek için şu durumlara dikkat edilmelidir:

Doktorun tüm önerilerine uyulmalıdır.

Bol sıvı tüketilmelidir.

Yeterince dinlenmek de önemlidir.

Sağlıklı beslenmeye önem vermek gerekir.

Doktor önerisi olan ateş ve ağrı kesici ilaçları belirtilen şekilde kullanmak gerekir.

Bazı kişilerde ve özellikle de risk grubunda bulunan hassas bünyeli kişilerde belirtiler çok daha ağır görülebilir. Nefes darlığı, yüksek ateş, göğüs ağrısı, bilinçte bulanıklık gibi çok ciddi belirtiler görülürse mutlaka doktor kontrolünde ilerlenmelidir. Aksi takdirde geri dönüşü zor olan ya da hiç olmayan ciddi sorunlar oluşabilir.