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İnfluenza tehlikeli midir? İnfluenzadan nasıl korunulur?

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.01.2025 14:59
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Halk arasında grip olarak da anılan influenza, son zamanların adı en çok duyulan ve anılan rahatsızlıklarından biri hâline gelmiştir. İnfluenza en çok burun, boğaz ve bazen de akciğerleri etkileyen bir virüsten kaynaklı olarak meydana gelen bir enfeksiyon türüdür.

İnfluenza tehlikeli midir? İnfluenzadan nasıl korunulur?

Çoğu zaman soğuk algınlığı ile de karıştırılabilen influenza, genel olarak soğuk algınlığından çok daha şiddetli tepkimelere neden olabilir ve belirtileri de çok daha güçlü olur. Grip ise sağlıklı bireylerde genel olarak hafif ve orta şiddette görülerek geçer ama riskli gruplarda ciddi problemlere ve ileriye dönük sorunlara yol açabilir.

Virüs kaynağı enfekte olmuş kişiden başkalarına bulaşabilir. İnfluenza, influenza A, B ve C virüsleri kişiden kişiye hatta aynı anda birkaç kişiye kolaylıkla geçebilir. A ve B virüsleri mevsimsel grip salgınlarına neden olmaktadır. C ise daha hafif enfeksiyonlara neden olur.

İnfluenza tehlikeli midir?

Çeşitli belirtilerle kendini gösteren influenza, temas yolu ile olduğu gibi damlacık yolu ile de kolay ve hızlı bir şekilde bulaşabilir. Hasta kişilerin hapşırması, öksürmesi ya da konuşması sonucunda havaya yayılan damlacıklar aracılığı ile virüs yayılır. Yüzeylerden temas ile de bulaşabilen virüs, bulaşıldığı yere dokunulduktan sonra eller ağza, yüze ya da buruna götürüldüğü anda o kişiye de bulaşır.

Yüksek ateş, çok şiddetli kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük, burun tıkanıklığı gibi belirtiler ile kendini gösteren bu hastalık özellikle bebekler, 65 yaş üstü yaşlılar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve hamileler için büyük risk taşır.

İnfluenzadan nasıl korunulur?

Influenza virüslerinden korunmanın birkaç yolu bulunur. Bazı noktalara dikkat edilerek bu virüsün bulaşmasını engelleyebilmek mümkündür. Alınacak önlemler şunlardır:

  • Aşı olmak
  • Hijyen kurallarına uygun olarak hareket etmek, elleri sık sık su ve sabun kullanarak yıkamak
  • Hasta olan ya da virüs belirtileri gösteren kişiler ile temastan kaçınmak
  • Yaşam alanlarını sık sık havalandırmak
  • Hastalık hissi fark edildiğinde ya da yorgunluk hissedildiğinde dinlenmek
  • Vücuda gerekli vitaminleri almak
  • Belirtiler görüldüğünde hemen doktora görünmek
Anahtar Kelimeler:
grip influenza sağlık İnfluenza A
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