HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

İnfluenza vakaları artış gösterdi! Ani hava değişiklikleri etkiliyor: Uzmanlar uyardı...

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, ani hava değişikliklerinin influenza vakalarında artışa neden olduğunu belirterek, hastalığın tedavisinde bol sıvı tüketimi, dinlenme ve sıcak-soğuk değişimlerinden korunma gibi basit önlemlerin yeterli olduğunu vurguladı. Dr. Toker, vatandaşların bu dönemde kendilerini iyileştirmek için istirahat etmeleri gerektiğini ifade etti. Detaylar haberimizde...

İnfluenza vakaları artış gösterdi! Ani hava değişiklikleri etkiliyor: Uzmanlar uyardı...

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, bu sene vaka artışı yaşanan influenza virüsü ile ilgili bilgiler verdi.

thumbs_b_c_760566ec87efeaac655e95d652bb2320

"ANİ HAVA DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİYOR"

Ani hava değişiklikleri nedeniyle influenza vakalarında artış yaşandığını kaydeden Toker, "Bu sene influenza vakaları fazla oranda görüldü. Korona virüs pandemisinden bu yana influenza ile ilgili üst solunum yolu enfeksiyonlarını çok fazla görmüyorduk ama bu sene ocak ayı itibarıyla vakalarda artış oldu. Bu dönemde özellikle uzun semptomları olan, öksürük, kırgınlık ve kas ağrılarının uzun sürdüğü influenza etkenli üst solunum yolu enfeksiyonları çok fazla görüldü. İnfluenzanın özelliği semptomların uzun sürmesi ve herhangi bir antibiyotik kullanımına gerek olmamasına rağmen maalesef kişilerin 2-3 hafta gibi sıkıntılar yaşamasıyla devam ediyor. Bu süreçte özellikle mart ve nisan aylarında hava sıcaklarının dalgalı seyretmesi nedeniyle kişiler kendilerine çok fazla dikkat edemediler. Soğuk havalarda kendimizi daha rahat kendimizi koruyabilecekken havaların güzel gittiği dönemlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle Ramazan Bayramı tatili ve nisan ayının girmesine rağmen havalar bazı günler çok soğuk ve bazı günler çok sıcak gittiği için kişiler kendini koruyamıyorlar" dedi.

1427007

İNFLUENZA TEDAVİSİNDE NELER YAPILMALIDIR?

İnfluenzanın tedavisi hakkında bilgiler veren Toker, "Kişi, influenzaya ilk yakalandığında 3-5 günlük süre ateş yüksekliği, çok yaygın kas ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürük ile giden bir tablo var. Düzelme periyoduna girmesi gereken süreçte maalesef geniz akıntısı, baş ağrısı ve geçmeyen kuru öksürük tabloları olabiliyor. Kişiler bu noktada 2-3 hafta süren semptomlardan gerçekten rahatsız oluyorlar. Viral bir etken olduğu için kesinlikle antibakteriyel bir tedavi ve antibiyotik tedavisi önermiyoruz. Bu noktada antiviral bir tedavi semptomların başladığı ilk 3 gün içerisinde başlanabilir. O dönemi geçirdiysek antiviral tedaviye gerek yok. Kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli. Uzayan semptomlar için semptomatik tedavilerden fayda görülebilir. Burada en başarılı sonuç istirahat ve sıvı tüketiminin düzenli olmasıyla sağlanabiliyor" diye konuştu.

4443709

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahir Polat hakkında karar verildiMahir Polat hakkında karar verildi
Diyarbakır ve Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu!Diyarbakır ve Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu!

Anahtar Kelimeler:
grip influenza soğuk algınlığı İnfluenza A
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

Başbuğ sessizliğini bozdu! Yaptığı yoruma çok sayıda tepki geldi

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

Burcu Köksal AK Partili Meclis üyesini dışarıya attı

Burcu Köksal AK Partili Meclis üyesini dışarıya attı

SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe

SON DAKİKA | AB'den ABD'ye gümrük resti! 21 Euroluk darbe

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

Trump durdurak bilmiyor, ABD'nin sıradaki hamlesi bu kez fişi çekebilir!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.