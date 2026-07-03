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İngiliz aile Marmaris'te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti

Marmaris'te tatil yapan İngiliz bir aile, restoranda insanlar eğlenirken birdenbire kavga etmeye başladı. Adam eşini iterek yere düşürünce kızıyla oğlu kendisine karşı gelmeye çalıştı ancak adam onları da darbetti. Korkunç olay kameraya anbean yansıdı.

İngiliz aile Marmaris'te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu koruma çalışan çocuklarını darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

İngiliz aile Marmaris te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti 1

EŞİNİ YERE SAVURUP

Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek yere düşürdü.

İngiliz aile Marmaris te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti 2

ÇOCUKLARINI DA DARBETTİ

Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

İngiliz aile Marmaris te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti 3

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

İngiliz aile Marmaris te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris kavga turist restoran ingiliz
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