İngiliz aile Marmaris'te restoranda ortalığı birbirine kattı! Eşini ve çocuklarını fena darbetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu koruma çalışan çocuklarını darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

EŞİNİ YERE SAVURUP

Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris’te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek yere düşürdü.

ÇOCUKLARINI DA DARBETTİ

Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

🔴 İngiliz turist erkek, mekana girerek eşini ve çocuklarını acımasızca darbetti!



📌 Kan donduran olay Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Eşini şiddetle yere fırlatan saldırgan adam, dehşet içinde annelerine siper olmaya çalışan çocuklarını da darbetti.



📌 Olay sırasında… pic.twitter.com/ZTIQojlPBQ — Mynet (@mynet) July 3, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır