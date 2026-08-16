Televizyonlarda yeni dönem: Türksat 3A uydusundaki yayınlar yeni uydulara geçti! Peki, uydu güncelleme nasıl yapılır?

Türksat 3A uydusunun, televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefi doğrultusunda, uydu üzerinden iletilen yayınlar, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı. İşte Türksat 4A yeni uydu ayarı, kanal tarama ve tv frekans ayarlama ile ilgili bilgiler...

YENİ UYDU ANTENİNE GEREK YOK

Yayınların aktarıldığı TÜRKSAT uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapması gerekmiyor.

UYUMLU CİHAZLARIN KANAL LİSTELERİ OTOMATİK GÜNCELLENEBİLİYOR

Aktarım sonrasında uydular üzerinden sunulan SD ve HD televizyon yayınları mevcut yayın formatlarıyla devam ediyor, izleyiciler yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebiliyor.

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunan ve TÜRKSAT tarafından geliştirilen TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde uyumlu cihazların kanal listeleri otomatik güncellenebiliyor.

Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek kalmıyor. TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekiyor.

UYDU GÜNCELLEME: MANUEL KANAL TARAMASI NASIL YAPILIR? TV FREKANS AYARLAMA

Manuel kanal taraması yapacak kullanıcılar, uydu alıcılarına "12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı, FEC 3/4 ile 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı, FEC 3/4" frekans bilgilerini girdikten sonra "şebeke taraması" gerçekleştirmesi gerekiyor.

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’den konuyla ilgili olarak aktarım öncesinde yapılan açıklamada TÜRKSAT AŞ'nin uydu filosunu ve yayın altyapısını teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilediğine dikkat çekilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Yeni uydularımızın sahip olduğu yüksek sinyal gücüyle yayınlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek, ayrıca artan kapasite verimliliğiyle daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların ekranlarımızda standartlaşmasına öncülük edilecek. Gerçekleştirilecek bu aktarım çalışmasıyla uydu kapasitesinin daha etkin kullanılması, yayın hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yayıncılık altyapısının gelecekteki ihtiyaçlara daha güçlü şekilde cevap verebilmesi hedeflenmektedir."