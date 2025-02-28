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  4. İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
28.02.2025 10:51
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında dikkat çeken olay ise Trump'ın o hareketiydi. Trump'ın, bir muhabirin İngiliz Başbakan Starmer'e sorduğu soruya Starmer yanıt verirken muhabire, "Bu kadar yeter" demesi salonu adeta buz kestirdi.

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Trump'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında yaşanan bir olay dünya gündemine bomba gibi düştü. CNN Türk'te yer alan habere göre, bir muhabir İngiliz Başbakan Starmer'e Kanada hakkında bir soru sordu.

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"BU KADAR YETER, TEŞEKKÜRLER"

Starmer, muhabirin sorusuna, "Kanada'dan bahsettiniz. Bence (ABD ile) aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde konuşmasına devam ederken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.

Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'ın sözünü kesti" şeklinde gündeme gelirken, Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere abd
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