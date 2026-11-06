HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

İngiliz basını dikkat çeken bir haberi duyurdu. Buna göre İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, Rusya'dan İran'a S-400 hava savunma sistemleri tedarikinin ele alındığını öne sürdü. Haberde, İran'ın tedarik sürecine ilişkin "iyimser" olduğu belirtildi.

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, İran ile Rusya arasındaki askeri iş birliğine ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürdü. Adı açıklanmayan bir İranlı yetkiliye dayandırılan haberde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, İran'a Rus menşeli uzun menzilli S-400 hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunu gündeme getirdiği iddia edildi.

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran a verebilir 1

"İRAN İYİMSER"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in, Rızai'yi Moskova'ya kişisel bir mektupla gönderdiği ve mektubun merkezinde uzun menzilli S-400 sistemlerinin tedarik edilmesi talebinin yer aldığı kaydedildi. Tahran yönetiminin, Putin'in uzun süredir talep edilen S-400 hava savunma sistemlerini teslim edeceği konusunda "iyimser olduğu" kaydedildi.

Söz konusu iddia, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın İran'a hiçbir şekilde yardım etmediği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor. Öte yandan Financial Times gazetesi de ayrı bir haberinde Rusya'nın İran'a helikopterlere monte edilebilen 90 füze fırlatıcısı tedarik etmeyi kabul ettiğini öne sürdü.

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran a verebilir 2

RUSYA'DAN İRAN'A DOĞAL GAZ HATTI

Rızai Moskova temaslarına ilişkin açıklamasında, Putin ile görüşmesinde "önemli bölgesel konular, savaş sonrası ortam ve bölgesel güvenlik düzenlemelerine" ilişkin başlıkların ele alındığını söylemişti. İranlı yetkili görüşmede ayrıca, Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hatlarının inşasının da ele alındığını belirtmiş, bu sayede İran'ın hem ülkedeki doğal gaz açığını giderebileceğini hem de Rus gazını çevre ülkelere satabileceğini ifade etmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da eğlence mekanlarına denetimElazığ'da eğlence mekanlarına denetim
Motosikletini yaktı, kaldırıma geçip izlediMotosikletini yaktı, kaldırıma geçip izledi

Anahtar Kelimeler:
İran Rusya putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! İşte hakkındaki suçlamalar

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Celtic - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi!

Emekliye 30 bin TL maaş, 5 bin TL bayram ikramiyesi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.