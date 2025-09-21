HABER

İngiliz savaş uçakları, Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının NATO'nun ‘Doğu Gözcüsü’ operasyonu kapsamında Polonya üzerinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini bildirdi.İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait ‘2 Typhoon’ tipi savaş uçağının NATO'nun ‘Doğu Gözcüsü’ kapsamında Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait ‘2 Typhoon’ tipi savaş uçağının NATO'nun ‘Doğu Gözcüsü’ kapsamında Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Görev, Rusya'nın Polonya'nın egemen hava sahasına pervasız ve tehlikeli bir şekilde ihlal etmesinin ardından gerçekleştirildi. Bu olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgalinin başladığı tarihten bu yana NATO hava sahasına yönelik en ciddi ihlal olarak değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, RAF'a ait ‘2 Typhoon’ tipi savaş uçağının gece Polonya semalarında devriye uçuşu gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin doğusundaki bir askeri üsten havalandığı kaydedildi. Savaş uçaklarının Rusya'dan gelebilecek insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere hava tehditlerini caydırmak ve savunma sağlamak üzere havalandığı bilgisi de paylaşıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, uçakların bu sabah güvenli bir şekilde İngiltere'ye geri döndüğünü duyurdu.Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

