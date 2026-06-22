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İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkedeki siyasi kriz nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti!

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın görevinden istifa edeceğini iddia etmişti. Trump'ın öngörüsü doğru çıktı ve İngiliz Başbakan Starmer görevinden istifa ettiğini açıkladı.

SEÇİM YENİLGİSİ KÖRÜKLEDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçim yenilgisi sonrası başlayan siyasi krizin ardından Downing Street 10 Numara'daki görevini bıraktığını duyurdu.

Başbakanlık Konutu önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek istifa ettiğini açıkladı.

TRUMP 'BIRAKACAK' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer'a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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